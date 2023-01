Àlex Iscla s'enfronta al Test de Proust

Actualitzada 08/01/2023 a les 12:17

Alegre i divertit i no puc parar quiet.A vegades actuo sense pensar, però això no sempre és un defecte per a mi.Suport i que es preocupin per mi. El més important és tenir gent al costat per compartir bons moments.Tot el que sigui adrenalina, en especial conduir bici, moto, cotxe a tota velocitat i de manera espectacular.Estar tot el dia a la muntanya practicant bici sense cap altra preocupació.Una caiguda forta que em plantegés deixar-ho tot.Estic molt bé a Andorra, i si hagués de triar, el Canadà.Verd i vermell.La grandalla.L’àliga.Thor.La gent que posa excuses per justificar que no han assolit alguna cosa.Poder volar.Sabent que he aprofitat bé tots els moments.Molt motivat per seguir competint al màxim nivell i millorar els meus resultats.Aprofiteu tots els moments per fer allò que us agradi.