Aymar Ponsolle s'enfronta al Test de Proust

El jugador de rugbi respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La determinació.



El seu principal defecte?

Massa reservat.



Què espera dels amics?

Saber que estan per mi i jo per ells incondicionalment.



La seva ocupació preferida?

Esport en general i empresarial.



El seu ideal de felicitat?

Més respecte i moral.



La seva major desgràcia?

No tenir fills.



A quin país voldria viure?

No és un lloc, sinó ser feliç on ets.



Quin és el seu color favorit?

El verd.



La flor que més li agrada?

Gessamí de fulla perenne i flor molt fragant.



Quin ocell prefereix?

La gavina.



Un heroi/heroïna de ficció?

Harry Potter.



Herois a la vida real?

Wilkinson, jugador de rugbi anglès.



El seu compositor favorit?

Yiruma