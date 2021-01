Biel Ruiz s'enfronta al Test de Proust

El taekwondista respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 15/01/2021 a les 18:21

Albert Canes Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Prepotent i sociable.



Quin és el seu principal defecte?

Il·lusionar-me massa aviat.



Què espera dels amics?

Confiança i privacitat. La



seva ocupació preferida?

Viatjar i els videojocs.



El seu ideal de felicitat?

Poder complir els meus somnis i tenir estabilitat.



La seva major desgràcia?

La mort de la meva àvia fa uns tres anys.



A quin país voldria viure?

Als Estats Units o al Japó.



Quin és el seu color favorit?

El negre.



La flor que més li agrada?

La rosa blanca.



Quin ocell prefereix?

L’àguila.



Un heroi/heroïna de ficció?

Black Panther.



Quins són els seus herois a la vida real?

La gent que lluita pels seus somnis.



El seu compositor favorit?

Rels B.



Quin és el seu nom preferit?

William.



Quin hàbit aliè no suporta?

Que no m’escoltin ni em facin cas.



Figura històrica que odia?

Ningú en especial, tota figura històrica marca un abans i un després.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

La teletransportació.



Com li agradaria morir?

Per causes naturals.



El seu consell?

No deixis escapar les oportunitats.