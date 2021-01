Fiona Pallarés s'enfronta al Test de Proust

La jutge de gimnàstica rítmica respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Extravertida.



El seu principal defecte?

Em costa molt treballar sense pressió.



Què espera dels amics?

Que estiguin al costat quan les coses no van bé i siguin lleials.



La seva ocupació preferida?

Tinc el cor entre la gimnàstica rítmica i la medicina.



El seu ideal de felicitat?

Tenir una feina que m’ompli i una família que m’estimi.



A quin país voldria viure?

A Andorra, sens dubte.



Quin és el seu color favorit?

Lila.



La flor que més li agrada?

Plumèria.



Quin ocell prefereix?

El cigne.



Un heroi/heroïna de ficció?

Maggie, de Million Dollar Baby.



Els herois a la vida real?

Els meus pares.



El seu compositor favorit?

Chopin.



Quin és el seu nom preferit?

Saoirse. Era el nom que em volia posar el meu oncle i significa llibertat en irlandès.



Quin hàbit aliè no suporta?

Menjar amb la boca oberta (i fent soroll encara pitjor).



Figura històrica que odia?

Qualsevol partícip de genocidis i esclavitud.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Poder llegir el pensament.



Com li agradaria morir?

Adormint-me i no despertar.



El seu consell?

La mare em diu: “Si creus que d’aquí a uns mesos deixarà de ser un problema és que no és un problema real.”