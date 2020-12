Àlex Español s'enfronta al Test de Proust

El pilot de l'ACA respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 24/12/2020 a les 12:22

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc extremament competitiu.



Quin és el seu principal defecte?

De vegades soc massa competitiu.



Què espera dels amics?

Que sempre hi siguin.



La seva ocupació preferida?

Fer ral·lis.



El seu ideal de felicitat?

Tenir una rutina en la qual hi siguin totes les coses que m’agraden fer.



La seva major desgràcia?

Perdre alguna persona important per a mi.



A quin país voldria viure?

A Andorra, sens dubte, tot i que els Estats Units també m’agraden molt.



Quin és el seu color favorit?

El vermell.



Quin ocell prefereix?

El trencalòs.



Un heroi/heroïna de ficció?

Spiderman, sens dubte.



Quins són els seus herois a la vida real?

Les persones que fan possible el meu somni. També algun pilot com Charles Leclerc.



El seu compositor favorit?

Chris Martin.



Quin és el seu nom preferit?

Laia.



Quin hàbit aliè no suporta?

La prepotència.



Figura històrica que odia?

La Covid-19.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.



Com li agradaria morir?

Satisfet de la vida que he tingut.



El seu consell?

Creure en tu mateix i del que ets capaç.