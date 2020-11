Carla Mijares s'enfronta al Test de Proust.

L'esquiadora de la FAE respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 20/11/2020 a les 20:33

Albert Canes Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La calma.



Quin és el seu principal defecte?

Soc distreta i una mica cohibida.



Què espera dels amics?

Confiança.



La seva ocupació preferida?

Estar amb la família i a l’aire lliure, en moviment.



El seu ideal de felicitat?

Estar en harmonia amb tot el que em rodeja.



La seva major desgràcia?

La malaltia o la mort d’algú a qui estimo.



A quin país voldria viure?

A Andorra o en algun país de muntanya.



Quin és el seu color favorit?

Els colors es complementen, m’encanten tots.



La flor que més li agrada?

Sakura (flor del cirerer).



Quin ocell prefereix?

Oreneta.



Un heroi/heroïna de ficció?

Robin Hood.



Quins són els seus herois a la vida real?

Les persones que lluiten altruistament per la veritat i el bé comú.



Quin hàbit aliè no suporta?

Que no t’escoltin. La falsedat.



Figura històrica que odia?

Tots els repressors de la llibertat i els drets de les persones.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Saviesa.



Com li agradaria morir?

En pau i satisfeta del viscut.



El seu consell?

Intentem simplificar abans de resoldre les coses.