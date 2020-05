Julio Rodríguez s'enfronta al Test de Proust.

El corredor de la FAM respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 01/05/2020 a les 21:38

Eva Bosch Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Ser lluitador.



Quin és el seu principal defecte?

Ser molt inquiet.



Què espera dels amics?

Confiança.



La seva ocupació preferida?

Estar amb el meu fill.



El seu ideal de felicitat?

Gaudir de la muntanya.



La seva major desgràcia?

La pèrdua d’un ésser estimat.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



Quin és el seu color favorit?

El verd.



La flor que més li agrada?

La grandalla.



Quin ocell prefereix?

La perdiu blanca.



Un heroi/heroïna de ficció?

No en tinc.



Quins són els seus herois a la vida real?

El meu pare.



El seu compositor favorit?

Melendi.



Quin és el seu nom preferit?

Julià.



Quin hàbit aliè no suporta?

La passivitat.



Figura històrica que odia?

Hitler.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Poder parar el temps.



Com li agradaria morir?

Realitzant els meus objectius.



El seu estat d’ànim actual?

Amb ganes de tornar a la normalitat.



El seu consell?

Viure i ser feliç, que la vida passa volant.