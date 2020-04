Arnau Solé s'enfronta al Test de Proust

El jugador de l'Andorra Hoquei Club respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 24/04/2020 a les 19:26

Eva Bosch Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La sinceritat, l’empatia i la predisposició per ajudar.



Quin és el seu principal defecte?

Soc tossut i tinc poca confiança en mi mateix.



Què espera dels amics?

Sinceritat, respecte i rebre el que dono.



La seva ocupació preferida?

M’encanta l’art i a vegades pinto quadres.



El seu ideal de felicitat?

Ser feliç amb les petites coses del dia a dia i estar envoltat de la meva gent.



La seva major desgràcia?

Veure que allò que faig no m’agrada.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



Quin és el seu color favorit?

El lila.



La flor que més li agrada?

La grandalla.



Quin ocell prefereix?

El trencalòs.



Un heroi/heroïna de ficció?

James Bond.



Quins són els seus herois a la vida real?

Qui lluita per seguir endavant i no perd el somriure.



El seu compositor favorit?

Robbie Williams i Freddie Mercury.



Quin és el seu nom preferit?

Arnau, medieval i amb força.



Quin hàbit aliè no suporta?

Les mentides i la injustícia.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

El temps i la saviesa.



Com li agradaria morir?

De petit ho volia fer menjant canelons, ara ràpid i sense dolor.



El seu consell?

Live and let die.