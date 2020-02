Marc Bernadó s'enfronta al test de Proust

L'àrbitre de la FANJUDO respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Sempre reflexiu.



Quin és el seu principal defecte?

Em costa acceptar la crítica.



Què espera dels amics?

Que hi siguin en tot moment.



La seva ocupació preferida?

Totes les ocupacions que tinc m’agraden molt.



El seu ideal de felicitat?

Me la proporcionen les petites victòries del dia a dia.



La seva major desgracia?

Prefereixo no pensar-hi.



A quin país voldria viure?

En un de lliure, democràtic, segur i amb bona cuina (com Andorra).



Quin és el seu color favorit?

Un clàssic, el blau.



La flor que més li agrada?

La flor del lilar.



Quin ocell prefereix?

El gall negre.



Un heroi/heroïna de