Francisco Pérez s'enfronta al Test de Proust

El judoka respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La humilitat.



El seu principal defecte?

No suporto la falsedat.



Què espera dels amics?

Lleialtat i sinceritat.



La seva ocupació preferida?

Pensar.



El seu ideal de felicitat?

La felicitat i la desgràcia són termes equidistants, per la qual cosa la felicitat serien coses com un passeig, una companyia, un lloc, un record, el silenci.



La seva major desgràcia?

No poder decidir sobre el meu destí.



A quin país voldria viure?

M’agrada on visc.



Quin és el seu color favorit?

El blanc.



La flor que més li agrada?

La flor del tomàquet.



Quin ocell prefereix?

El colibrí.



Quin són els seus herois a la vida real?

Les persones que es lleven al matí per