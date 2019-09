Meritxell Torres s'enfronta al Test de Proust

L'entrenadora de gimnàstica rítmica respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 30/09/2019 a les 06:17

Lidia Pérez Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La perseverança i l’empatia.



Quin és el seu principal defecte?

Ser tossuda i autoexigent.



Què espera dels amics?

Amistat i fidelitat en tots els moments.



La seva ocupació preferida?

Estar activa en tot moment.



El seu ideal de felicitat?

Treballar d’allò que m’agrada. Envoltada de família, els meus gossets i amics.



La seva major desgràcia?

Una malaltia greu.



A quin país voldria viure?

Una mica a tot arreu.



Quin és el seu color favorit?

Groc, i també, coral.



La flor que més li agrada?

El gira-sol.



Quin ocell prefereix?

El colibrí.



Un heroi/heroïna de ficció?

Robin Hood.



Quins són els seus herois a la vida real?

Tota persona que lluita per damunt de tots els obstacles, lesions i malalties que troba a la vida.



El seu compositor favorit?

Hans Zimmer.



Quin és el seu nom preferit?

Robert i Alexia.



Quin hàbit aliè no suporta?

La hipocresia i la falsedat.



Figura històrica que odia?

Tots els dictadors.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Immunitat al patiment.



Com li agradaria morir?

De gran i dormint.



El seu consell?

Un dia sense somriure és un dia perdut.