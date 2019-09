Abel Bernal s'enfronta al Test de Proust

El jugador de voleibol respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

M’agrada fer riure la gent.



Quin és el seu principal defecte?

Soc molt indecís… bé, no, una mica… no ho sé...



Què espera dels amics?

Que segueixin al meu costat tot i el temps i la distància.



La seva ocupació preferida?

La muntanya.



El seu ideal de felicitat?

Gaudir fent tot el que fas.



La seva major desgràcia?

No poder fer allò que m’agrada.



A quin país voldria viure?

A molts, aniria canviant cada poc temps.



Quin és el seu color favorit?

Depèn de per a què.



La flor que més li agrada?

Ja he dit que soc una mica indecís?



Quin ocell prefereix?

Soc més de gossos.



Un heroi/heroïna de ficció?

La