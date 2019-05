Ivan Lanza s'enfronta al Test de Proust

El jugador del Club Voleibol Encamp respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 13/05/2019 a les 09:43

Andorra la Vella Alexandra Muratet

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Sociable i amb una mentalitat positiva i ambiciosa.



Quin és el seu principal defecte?

Impacient i tossut.



Què espera dels seus amics?

Que no canviïn i segueixin al meu costat en els millors i pitjors moments.



Quina és la seva ocupació preferida?

Viatjar.



El seu ideal de felicitat?

Els amics i la família.



La seva major desgràcia?

Perdre un familiar proper.



A quin país voldria viure?

A Andorra. M’encanta!



Quin és el seu color favorit?

El blau.



La flor que més li agrada?

La rosa.



Quin ocell prefereix?

El mussol.



Un heroi/heroïna de ficció?

Spiderman.



Quin són els seus herois a la vida real?

La meva mare i la meva germana, exemples a seguir.



Quin és el seu nom preferit?

En tinc varis, però el nom d’Hèctor m’agrada molt.



Quin hàbit aliè no suporta?

La passivitat i la mentida.



Una figura històrica que odia?

N’hi ha moltes com, per exemple, Hitler.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.



Com li agradaria morir?

En pau i sense patiment.



El seu consell?

Gaudir el màxim cada instant de la vida!