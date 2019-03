Melania Hernández s'enfronta al Test de Proust

La karateka respon a les preguntes de personalitat



Quin és el principal tret del seu caràcter?

Ho dono tot per aquells que estimo.



Quin és el seu principal defecte?

Penso massa.



Què espera dels seus amics?

Que estiguin al meu costat i m’ajudin a millorar com a persona, que no em regalin les orelles.



Quina és la seva ocupació preferida?

El karate i anar de shopping.



El seu ideal de felicitat?

Estar amb els que estimo.



La seva major desgràcia?

Que mori algú que estimo.



A quin país voldria viure?

A Andorra, m’encanta el meu país.



Quin és el seu color favorit?

Rosa.



Quin ocell prefereix?

El canari.



Quins són els seus herois a la vida real?

Els pares i la meva millor amiga, la Sandra Herver.



El