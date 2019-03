Ignacio Timón s'enfronta al Test de Proust

El judoka respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Ambiciós, m’agrada aconseguir nous reptes i tinc curiositat per descobrir coses.



Quin és el seu principal defecte?

Soc nerviós i de vegades em vindria bé baixar de revolucions.



Què espera dels seus amics?

Que continuem compartint moments junts.



Quina és la seva ocupació preferida?

Fer esport amb bona gent i llegir.



A quin país voldria viure?

Em queden uns quants per provar i decidir però he tingut la sort de viure en dos paradisos: Andorra i a Espanya les Illes Canàries.



Quin és el seu color favorit?

El blau cel.



La flor que més li agrada?

L’edelweiss.



Quin ocell prefereix?

L’àliga reial.



Un heroi/heroïna de ficció?

Timon, d’El