Nahuel Carabaña s'enfronta al Test de Proust

L'atleta respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 04/02/2019 a les 13:33

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Crec que el tret que més em caracteritza és que mai em rendeixo.



Quin és el seu principal defecte?

Considero que potser soc massa exigent.



Què espera dels seus amics?

M’agradaria que sempre estiguessin amb mi en els moments difícils.



El seu ideal de felicitat?

M’encanta passar una tarda amb els amics que més m’estimo.



A quin país voldria viure?

M’agradaria viure al Japó o al Canadà.



El seu color favorit?

Blau.



La flor que més li agrada?

L’orquídia.



Quin ocell prefereix?

El falcó.



Quin és el seu nom preferit?

Si és un nom per a noi m’agrada Darek, i si és un per a noia, Eva.



Un heroi de ficció?

El meu heroi de ficció preferit és Thor, el déu del tro i la força de la mitologia nòrdica i germànica.



Qui són els seus herois a la vida real?

Sens dubte els meus herois són la família.



Quin hàbit aliè no suporta?

No suporto que la gent s’estigui queixant constantment.



Una figura històrica que odia.

El dictador Adolf Hitler.



El seu estat d’ànim actual?

Actualment em trobo feliç i molt motivat.



El seu consell?

Que no s’ha d’anar mai pel camí fàcil.