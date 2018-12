Àlex Martínez s'enfronta al Test de Proust

El futbolista respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La competitivitat i el bon humor.



Què espera dels seus amics?

Que siguin per sempre i es comportin amb mi com jo amb ells.



El seu principal defecte?

Soc d’idees fixes i a la mínima m’enfado.



Quina és la seva ocupació preferida?

Comptable i futbolista com a lleure.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



El seu ideal de felicitat?

Viure fent el que més t’agrada i amb qui més estimes.



Quina seria la seva major desgràcia?

Quedar-me sol.



El seu color favorit?

El blau.



Quina és la flor que més li agrada?

La grandalla.



Quin ocell prefereix?

L'àguila.



Un heroi/heroïna de ficció?

Son Goku.



Qui són els seus herois a la vida real?

Raúl