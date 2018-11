Silvio Moreira s'enfronta al Test de Proust

El karateka respon a les preguntes de personalitat

Actualitzada 26/11/2018 a les 07:26

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La perseverança.



Què espera dels seus amics?

Els amics de veritat estaran en els millors moments i encara més en els pitjors.



Quin és el seu principal defecte?

Soc molt tossut perquè veig els objectius i vaig per ells.



La seva ocupació preferida?

Entrenar karate.



El seu ideal de felicitat?

La família.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que no hi hagués els meus pares perquè estic molt unit a ells.



A quin país voldria viure?

Andorra.



El seu color favorit?

Vermell.



Un heroi / heroïna de ficció.

Bruce Lee.



Qui són els seus herois a la vida real?

Els meus pares.



Quin hàbit aliè no suporta?

La gent mentidera i la que arriba tard.



Una figura històrica que odia?

No crec en l’odi, cada persona és com és i podem tenir diferents opinions.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Controlar el temps.



Com li agradaria morir?

Fent karate al costat dels meus.



El seu estat d’ànim actual?

Molt il·lusionat amb el resultat al Mundial sènior. Encara no m’ho crec.



El seu consell?

Creu en tu mateix i motiva’t. Si vols una cosa lluita fins aconseguir-la.