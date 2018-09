Samu Ponce s'enfronta al Test de Proust

El ciclista respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter? Treballador.



El principal defecte? Impacient.



Què espera dels seus amics? Que estiguin allà en els moments més difícils, en els bons és molt senzill ser-hi.



La flor que més li agrada? L’orquídia.



El seu ideal de felicitat? Estar bé amb un mateix.



Quina seria la seva major desgràcia? No veure feliç els del meu voltant.



A quin país voldria viure? Andorra.



El seu color favorit? Vermell.



Una figura històrica que odia? Hi ha molts que han fet molt de mal.



Un heroi de ficció? No sé si és ficcio, però diria el Simba.



Els seus herois reals? Maverick, Contador i Messi.



El seu