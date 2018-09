La ciclista respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter? Em prenc la vida amb humor.



El principal defecte? Soc molt despistada.



Què espera dels seus amics? No espero res, sempre podràs comptar amb un bon amic.



La flor que més li agrada? Les roselles em recorden casa meva i la meva mare.



El seu ideal de felicitat? Estar rodejada per la gent que m’estima.



Quina seria la seva major desgràcia? Perdre éssers estimats.



A quin país voldria viure? M’agrada viure a Andorra.



El seu color favorit? El verd.



Una figura històrica que odia? La paraula odiar no entra en el meu vocabulari. Qualsevol figura històrica intolerant amb altres races