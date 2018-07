Marc Ferré s'enfronta al Test de Proust

El futbolista de la selecció i de l’FC Andorra respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Fidel.



El principal defecte?

Soc caparrut.



Què espera dels seus amics?

Que siguin ells mateixos.



La flor que més li agrada?

La rosa blanca.



El seu ideal de felicitat?

Ser lliure.



Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre la il·lusió per fer les coses.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



El seu color favorit?

El blau.



Una figura històrica que odia?

Qualsevol dictador.



Un heroi o heroïna de ficció?

Capità Amèrica.



Els seus herois reals?

La meva família.



El seu compositor preferit?

El Chojin.



Com li agradaria morir?

De sobte.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.