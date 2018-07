Carlos Verona s'enfronta al Test de Proust

El ciclista respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Fidelitat als meus principis.



El principal defecte?

M’enfado massa ràpid i amb més freqüència del que m’agradaria.



Què espera dels seus amics?

Temps per a compartir estones d’oci amb ells.



La flor que més li agrada?

Edelweiss. M’encanta la muntanya.



Quin ocell prefereix?

El Blauet.



El seu ideal de felicitat?

Tenir una família unida i plena d’amor, una feina que m’apassioni i uns amics amb qui compartir moments.



Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre la meva dona i la meva filla.



Els seus herois reals?

Els meus pares per fer-me qui soc i a la meva dona per fer-me millor persona