Imma Parrilla s'enfronta al test de Proust

La corredora de muntanya respon a les preguntes del test de personalitat

Actualitzada 26/06/2018 a les 09:42

Elisenda Pallarés Andorra la Vella

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Sóc molt positiva.



Què espera dels seus amics?

Poder gaudir moments junts. Em sento privilegiada dels amics que tinc.



El seu ideal de felicitat?

Fer feliç als meus estimats, gaudir i valorar les petites coses.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que li passes qualsevol cosa a algú dels meus.



A quin país voldria viure?

Estic enamorada del meu país Andorra. Seria idíl·lic sense trànsit i si pogués desplaçar-me en bici.



El seu color favorit?

Blau i lila.



Els seus herois reals?

El meu pare és la persona que més admiro per la fortalesa, generositat i bona persona que és.



Quin hàbit aliè no suporta?

La falta de respecte i les persones conflictives.



Com li agradaria morir?

Feliç i tranquil·la.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Tenir el control del temps.



El seu consell?

Mai por i perseguir els somnis que et donen il·lusió, forces i vida.

