Òscar de la Riva s'enfronta el test de proust

L'escaquista respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Paciència.



Què espera dels seus amics?

Que estiguin allà quan els necessito.



Quin és el seu principal defecte?

Massa perfeccionista.



El seu ideal de felicitat?

No tenir cap tipus de preocupacions.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que li passés quelcom a la meva família.



A quin país voldria viure?

Sempre m’han atret els nòrdics. Potser Noruega o Finlàndia.



Quin és el seu color favorit?

Negre.



La flor que més li agrada?

La rosa.



Quin ocell prefereix?

L’àliga.



Un heroi de ficció.

Superman.



Una heroïna de ficció.

Wonder Woman.



Qui són els seus herois a la vida real?

Tots aquells que treballen per un futur millor.



Quin hàbit aliè no suporta?

Supèrbia.



Una figura històrica que odia.

Hitler.



Quin do