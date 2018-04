Sergi Casabella s'enfronta el test de proust

L'esquiador de muntanya respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Competitiu.



Què espera dels amics?

Lleialtat i confiança mútua.



Quin és el seu principal defecte?

Em ‘pico’ fàcilment.



El seu ideal de felicitat?

Treballar per fer allò que et proposes, encara que no ho aconsegueixis, però sabent que has fet el possible per arribar-hi.



La seva major desgràcia?

No poder menjar (dolços sobretot).



A quin país voldria viure?

A Canadà.



Quin és el seu color favorit?

Verd.



Quina és la flor que més li agrada?

El gira-sol.



Un heroi de ficció.

Ironman.



Els seus herois a la vida real?

No tinc herois, però si referents, i són tant els entrenadors com la família.



Quin és el seu nom preferit?

Xavi.



