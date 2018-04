Bernat Lomero s'enfronta al test de proust

El nedador respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La tranquil·litat.



Què espera dels amics?

Espero poder comptar amb ells en moments complicats.



Quin és el seu principal defecte?

Soc força despistat.



El seu ideal de felicitat?

Poder fer allò que m’agrada i estar amb la gent que estimo.



Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre algun ésser estimat.



A quin país voldria viure?

Me n’agraden molts, però cap com Andorra.



Quin és el seu color favorit?

El groc.



La flor que més li agrada?

La grandalla.



Un heroi de ficció.

Spiderman.



Una heroïna de ficció.

Hermione Granger.



Els herois a la vida real.

Els meus pares i molts altres que se sacrifiquen per donar el millor als fills.



