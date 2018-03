Raül Garcia s'enfronta al test de proust

El jugador d'escacs respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La tranquil·litat.



Què espera dels seus amics?

Fidelitat i comprensió.



Quin és el seu principal defecte?

Potser el meu defecte és no saber quin és.



Quin és el seu ideal de felicitat?

Gaudir de les coses senzilles i afrontar amb optimisme les adversitats.



Quina seria la seva major desgràcia?

No tenir autonomia i dependre d’altres persones.



A quin país voldria viure?

M’agrada el país on visc i el país on vaig néixer, l’Argentina. Tret d’aquests dos, escolliria el Brasil.



El seu color favorit?

El vermell.



Quin ocell prefereix?

El pardal.



Quina és la flor que més li agrada?

La rosa.



Quins són els seus herois a la vida real?

El Che