Axel Esteve s'enfronta al test de Proust

L'esquiador respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Competitiu.



Què espera dels seus amics?

Poder comptar amb ells en moments difícils i sobretot sinceritat.



Quin és el seu principal defecte?

Soc massa competitiu.



El seu ideal de felicitat?

Aconseguir el que em pro- poso i gaudir de cada moment.



Quina seria la seva major desgràcia?

No aconseguir els objectius que em proposo per no haver treballat suficient.



A quin país voldria viure?

M’agrada Andorra.



Quin és el seu color favorit?

Blau.



Quina és la flor que més li agrada?

Pixallits.



Quin ocell prefereix?

Àguila.



Un heroi de ficció.

Robin Hood.



El seu compositor favorit?

Ludovico Einaudi.



Qui són els seus herois a la vida real?

Rasmus Windingstad, un esquiador noruec que sempre dona