Marc Vales s'enfronta al test de Proust

El jugador de futbol respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Actiu.



Què espera dels seus amics?

Fidelitat.



Quin és el seu principal defecte?

Caparrut.



El seu ideal de felicitat?

La vida en família.



Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre algú molt proper abans d’hora.



A quin país voldria viure?

Estats Units.



Quin és el seu color favorit?

El blau i el negre.



Quina és la flor que més li agrada?

Rosa blanca.



Quin ocell prefereix?

Àliga real



Un heroi de ficció.

Son Goku.



Una heroïna de ficció.

Gata negra.



Qui són els seus herois a la vida real?

Els pares.



Quin és el seu nom preferit?

Nathan.



Quin hàbit aliè no suporta?

Que es mengin les ungles.



Una figura històrica que odia.

Judas.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.



