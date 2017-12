Kevin Poulet s'enfronta al Test de Proust

L'atleta respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc determinant, aconsegueixo el que em proposo.



El seu principal defecte?

La impaciència.



Quina qualitat aprecia més en una dona?

La sinceritat.



Què espera dels seus amics?

Fidelitat.



La seva ocupació preferida?

L’atletisme és el meu hobby i treball.



El seu ideal de felicitat?

Entrenar un atleta olímpic.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que un atleta es lesioni per sempre.



A quin país voldria viure?

A Andorra, visc al país que m’agrada.



El seu color favorit?

El blau.



Els seus herois a la vida real?

Jeremy Wariner, atleta de 400 metres.



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Poder transportar-me en el temps, tornar enrere.



Quin hàbit aliè no suporta?

La falsedat de