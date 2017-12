Sandra Herver s'enfronta al Test de Proust

La karateka respon a les preguntes del test de personalitat

Actualitzada 29/11/2017 a les 12:44

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc molt passional.



Què espera dels seus amics?

Que siguin sincers sempre.



Quin és el seu principal defecte?

A vegades soc massa autoexigent.



El seu ideal de felicitat?

Que tota la meva família tingui salut i que estiguem sempre units.



Quina seria la seva major desgràcia?

Que a algú de la meva família li passés alguna cosa.



A quin país voldria viure?

Estic encantada amb Andor­ra, així que em quedaria aquí.



El seu color favorit?

El rosa.



Quina és la flor que més li agrada?

No m’ho havia plantejat mai! M’agraden totes, però em quedo amb la rosa.



Els seus autors preferits en prosa?

M’agraden molt Carlos Ruiz Zafón i Elisabet Benavent.



El seu compositor preferit?

M’agrada molt Manolo Car­rasco.



Els seus herois a la vida real?

El meu pare.



Quin hàbit aliè no suporta?

Les mentides. És el que pitjor porto.



Com li agradaria morir?

Envoltada de la meva família, sense patir gaire i quan jo ho decidís.



El seu estat d’ànim actual?

Ara mateix soc molt feliç. Molt.



El seu consell?

Sigues tu mateix, és igual on siguis o amb qui estiguis, sempre sigues transparent.