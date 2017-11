Joan Verdú s'enfronta al Test de Proust

L'esquiador respon a les preguntes del test de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc bastant competitiu i atrevit.



El seu principal defecte?

La impaciència.



Què espera dels seus amics?

Que en moments difícils pugui comptar amb ells, igual que ells amb mi.



La seva ocupació preferida?

L’esport i les motos.



El seu ideal de felicitat?

Tenir èxit en el món de l’esquí.



Quina seria la seva major desgràcia?

Problemes de salut entre els familiars més pròxims.



A quin país voldria viure?

A Andorra.



El seu nom preferit?

Júlia.



El seu color favorit?

El verd.



El seu pintor preferit?

Picasso.



Un heroi de ficció?

Superman.



Els seus herois a la vida real?

Muhammad Ali.



Quin hàbit aliè no suporta?

La impuntualitat.



Què és el que més odia?

La violència contra les dones, la fam...



Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Volar.



Com li agradaria morir?

Esquiant.



El seu estat d’ànim actual?

Molt feliç i motivat per esquiar.



El seu consell?

Lluitar pels somnis. Sempre hi haurà moments dolents, però cal ser constants per assolir els objectius.