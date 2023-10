És molt complicat poder pensar amb soroll. De fet, necessitem silenci per poder pensar bé, amb qualitat, sense biaixos ni errors. Però, ja tens un moment sense soroll a la teva vida?

Visc en una vall que és reserva de la biosfera. Una vall bonica, força tranquil·la, fins i tot en plena temporada d’esquí. No és casualitat que visqui aquí. Odio el soroll. Quan he de visitar alguna ciutat per feina sempre em demano les habitacions més tranquil·les dels hotels més tranquils. És difícil viure a la ciutat. Vaig estar-hi fa uns dies i no vaig poder dormir. Un cop va parar la gresca dels turistes van començar a passar tot de camions en perfecta sincronia. A la una el del cartró, a les dues el del rebuig, a les tres el