Molt més que els 'likes'

Des que existeix l’home –i la dona– hem estat necessitats de validació i reconeixement. Ho portem als gens, sense aquesta necessitat de validació ens hauríem extingit.

Situa’t. Estem en algun moment de la prehistòria, tampoc cal ser precisos per a l’objectiu del meu exemple. Un parell d’exemplars d’Homo erectus fa més o menys un milió i mig d’anys intentaven fer foc per escalfar-se i cuinar el mamut que havien caçat. Et fas a la idea de l’escena? S’està fent de nit, tothom té gana i comença a refrescar, una nit de tardor.



Un tercer exemplar d’Homo erectus s’apropa amb una pedra a la mà i la llança al cap d’un dels que estan fent foc. Ell ho ha fet amb tota la bona fe. Per ajudar. De