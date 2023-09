Fiabilitat

Qui té boca s’equivoca, diuen. Errar és humà. Sí. potser sí, però alguns errors tenen conseqüències irreversibles i fatals. Cal que ens equivoquem tant? Podríem fer-ho millor?

Mai oblidaré un curs que em van demanar que impartís. Va ser molt especial. Era un curs de presa de decisions en situacions crítiques per a forces especials d’intervenció i rescat. He de confessar que en primera instància em vaig sentir una mica inquiet per la responsabilitat, però quan ho vaig analitzar bé vaig veure que hi podia aportar molt.



Anem prenent decisions aquí i allà i les podem comptar a milers per dia. Algunes són completament irrellevants, d’altres, no. El veterinari ha de decidir si el gos que està visitant té la tos de les gosseres o un càncer de