Gestionar l'adversitat

Patir una adversitat suposa que tota la teva vida es veu sacsejada de sobte, de manera abrupta, sense demanar-te permís i sempre en el pitjor moment. De la gestió que en fem dependrà com la superarem.

Les adversitats venen sense demanar permís. Tot va bé i de sobte, pam! Un problema, una decepció, una traïció... Però de vegades no va ben bé així. És possible que la vida t’estigui posant a prova i t’escanyi sense treva quan, de sobte, pam! Una prova més, un exigent examen més a la teva paciència i capacitat de resiliència.



I quan ve l’adversitat tot canvia. Les teves prioritats es revolucionen, les teves necessitats passen a ser unes altres i, en definitiva, tota la teva vida es capgira completament.



Algunes adversitats reben més suport com ara patir un càncer, algunes altres molt menys