Només són nens

El comportament de les famílies en un parc temàtic és digne d’estudi i és el que he estat fent mentre feia cues observant la relació entre pares i fills.

Tot just torno de passar uns dies en un parc temàtic i voldria compartir amb vosaltres algunes reflexions. He vist casuístiques molt diferents. Per una banda, els que anomeno nens abandonats. Sí, aparentment tenen de tot, fins i tot van ben vestits i amb telèfons capaços de connectar amb l’estació espacial internacional, però en realitat estan molt abandonats. Eren nens que no interaccionaven amb els pares. De fet, els pares no interaccionaven amb ells. De tant en tant sí que en veies algun que buscava els pares per fer-los un comentari, però que queia en la més absoluta ignorància. Eren