El cost d’un lideratge tòxic en una empresa és molt més elevat del que et puguis imaginar. Si estàs tolerant un líder tòxic estàs perdent talent, diners i imatge.

Confiem les nostres empreses i els nostres equips a persones que sovint no estan preparades per liderar-los. Sovint el líder és bo en totes aquelles competències necessàries per arribar a ser líder, però no té ni disposa de totes aquelles competències necessàries per poder liderar un equip de persones que fan i aporten, però que també pensen i senten.



La gent sent i sovint aguanta un líder tòxic perquè no té més remei que pagar la hipoteca, els estudis dels fills i el menjar. La gent no treballa millor amb por, ni coaccionada, ni sota un lideratge canviant i capriciós o