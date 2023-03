Ja pots marxar

No passa res per deixar que el passat sigui només això, temps passat. De fet, mentre vius en el passat no pots gaudir del moment present.

Ets molt pesat. Sempre vens sense avisar, quan menys m’ho espero. No hauries de venir sense avisar, saps? On han quedat les bones formes. “Anunciem l’arribada del senyor Ramon”, això sí que són bones maneres. Un necessita estar preparat per a una visita com la teva. Saps què? Doncs que no sempre és un bon moment per atendre’t.



Sí, ja sé que tens dret a venir quan vulguis, però jo també tinc dret a no voler atendre’t sempre, o en qualsevol moment o quan et vingui de gust. Hi ha dies que em costa molt estar de bon humor perquè vinguis