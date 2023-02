No és culpa meva

De vegades podem provocar dolor sense que sigui culpa nostra. Passa més sovint del que podries pensar. De vegades, el patiment aliè només és culpa de qui el pateix

En Ramon està enamorat de la Maria. Ho donaria tot per ella. És un amor d’aquells tan romàntics, dels que recorden els d’abans, un amor platònic, fins i tot. Sembla que la Maria ha deixat la seva parella i va amb un noi nou. En Ramon no entén com és que no li fa cas a ell. Sí que és cert que cadascú pot estimar com vulgui i a qui vulgui però no porta gaire bé que la Maria no li faci cas. Potser és culpa seva, pensa, que no sap fer-se veure ni posar-se en valor. En Ramon coneix