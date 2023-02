Pensem, sentim i fem. Les persones tenen una història darrere. Les persones de vegades ens fan mal. Per això, sovint preferim no mirar-les als ulls.

Un mecànic pot ser només un mecànic. Com no. Però també pot ser moltes més coses. Un pare que està estalviant per als estudis dels fills a Barcelona. Una persona que ha perdut la parella i que cada dia l’enyora i la plora. Una persona que té por per la seva salut. Una persona que fa dies que no es troba bé i que pateix per si té quelcom greu.



La fornera que veus cada matí pot ser només una fornera. La fornera simpàtica que sempre té una paraula amable amb nosaltres. Però també pot ser una persona que arrossega estrès