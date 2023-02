Feu el que jo dic...

Avui he llegit la notícia que la ‘fan ordenatriu’, la persona que havia de posar ordre als teus armaris, a la teva vida, a la teva ment, ha acceptat que no pot aplicar-se allò que predica. Quina sorpresa!

Pobres milions de persones que han hagut de llençar a la brossa tot allò que la senyora Kondo creia inútil. Pobrets maridets que han vist com havien d’endreçar els calçotets per colors, talles, textures i material. Pobretes donetes que han hagut d’aguantar el seu maridet dient-los que tenien massa trastos i que ho havien de tirar tot. Pobrets operaris de l’aeroport que en haver d’obrir una maleta s’han trobat amb un tetris de peces doblegades de la manera més inversemblant que et puguis imaginar.



Però, com has gosat a dubtar del mètode Kondo! Jo, personalment, em vaig declarar en rebel·lia i