Hem de rebaixar el nivell de lectura pels nostres joves? O potser hem d’apujar el nivell de lectura dels nostres joves?

Avui hem fet una mica de dissabte tot i ser diumenge. Hem estat endreçant la biblioteca de casa. Fa dies que està molt desendreçada i costa trobar algunes referències. A més a més, han arribat molts llibres nous a casa i o posem ordre o no hi cabrem tots, llibres, persones i animals.



Tot endreçant els llibres, gaudint del moment, hem arribat a algunes conclusions interessants. La primera és que els llibres que havíem llegit de joves la meva dona i jo no tenen res a veure. De fet, semblen completament antagònics. Com pot ser que dues persones amb gustos literaris