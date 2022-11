Ella volia estimar

Ell volia estimar, ella no es volia comprometre. Ella la volia ‘mimar’, ella no volia ningú tan a prop. Ell volia ajudar-la, ella volia ser independent.

Ell volia sanar-la, ella no podia fer res més que seguir sent com era. Ara ja tot ha acabat. Ell no entén per què no va evolucionar el seu amor. Ella ho va deixar clar des del principi. Ell s’ho va prendre com un repte, ella com un passatemps. Així és l’amor, ens enamorem d’algú sense saber com és. De fet no ens enamorem d’una persona, en realitat ens enamorem de les nostres projeccions, dels nostres anhels, de tot el que volem i valorem i que projectem en una altra persona.



La seva persona estimada diferia molt de com ell creia