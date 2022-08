'Et vaig dir'

Estic escoltant una cançó d’Els Amics de les Arts que fa una estona que m’ha deixat pensant. Què passa quan no fem el que hem dit que faríem?

Per què fem promeses? Les fem amb ganes de mentir? Doncs de vegades sí, però no sempre. Acostumem a fer promeses amb el pit inflat. No les fem amb intenció de mentir, ni d’enganyar, ni tan sols d’estafar. Prometem la lluna quan estem enamorats, prometem amor etern, prometem fidelitat absoluta.



Prometem no per enamorar, prometem perquè ho pensem, prometem perquè ho veiem clar, prometem perquè és el que volem, el que desitgem i el que ens ve de gust. Amb cada promesa va una declaració d’intencions feta en un moment d’eufòria, en un moment d’entusiasme, amb una exaltació pròpia de la