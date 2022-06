L’egòlatra pensa que és més important del que realment és, però, quines conseqüències té per a ell i per a les persones que l’envolten aquesta manera de pensar?

L’altre dia estava amb una amiga argentina i em parlava d’una persona que era molt complicada. “És argentí, té molt ego”, em manifestava entre somriures mentre em feia l’ullet.



Vaig tornar cap a casa tot pensant en el que havia dit. Certament, l’ego, siguis d’on siguis, ens complica molt la vida a nosaltres mateixos i a la gent que ens envolta.



L’ego sol ser fruit de la unió d’una autoestima baixa i d’una necessitat, quasi patològica, de sentir-se respectat. Però, estimat egòlatra, el problema no és que no et respectin, el problema és que tu mateix no et respectes.



La gent no va