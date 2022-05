Completament incomplets

És difícil que siguem completament feliços, de la mateixa manera que és poc probable que siguem completament infeliços.

De vegades ho deixem tot en stand by mentre esperem arribar a experimentar una felicitat completa que ens deixi en un estat d’èxtasi, un nirvana emocional que ens capgiri la vida i que doni sentit a tots els nostres somnis.



Doncs ja em sap greu però és força improbable que mai arribem a ser completament feliços. De fet, algunes persones em demanen per què no som feliços. Doncs perquè de vegades condicionem la nostra felicitat a tenir alguna cosa material com ara un cotxe o una casa. De vegades, però, la condicionem a tenir alguna cosa immaterial com ara el reconeixement,