Explicar l'inexplicable

Hem d’explicar als nostres fills la guerra d’Ucraïna? Com podem fer-ho? Han d’estar al corrent del que passa al món? A quina edat els ho podem explicar? Com els ho hem d’explicar?

L'’altre dia una persona em va fer una consulta sobre la guerra d’Ucraïna. Aquesta persona havia decidit no explicar res als seus fills per estalviar-los el patiment. Tot i això es va sorprendre molt quan un dels fills va treure el tema tot sopant i els va ensenyar diferents vídeos del TikTok amb imatges molt explícites.



El millor que podem fer és explicar als nostres fills el que està passant per diversos motius.



El primer és que el que tu no li expliquis ell li donarà una explicació i més val que aquesta explicació que ell li doni sigui bona i vàlida.