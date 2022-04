És temps de mones i de padrins, de bones voluntats i de confiança, de palmes i palmons, de bon temps i sol... Però, tots necessitem un padrí?

Doncs sí, tots necessitem un padrí, una persona en la qual sabem que podem confiar, un recurs que sempre hi serà, amb amor i suport incondicional. Per començar el necessitem els pares que no parem de patir. I si ens passa alguna cosa? Què passarà amb els nostres fills? Tenir un padrí ens calma l’angoixa de ser pares. Saber que podem confiar en algú dona pau als pares estressats que volem el millor per als nostres fills.



Però també el necessiten els fills. El padrí és –o hauria de ser– una figura externa que sempre confia en tu, una persona que