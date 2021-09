No ha estat res. Tornem-hi. Ja som al setembre, tornem a la feina, els nens a l’escola i recuperem la rutina després de les vacances

Per sort no cal que tornem a la rutina de cop ja que podem gaudir d’un petit període d’adaptació i mentre duri el bon temps podem aprofitar per fer horari intensiu, fer més afterwork o estirar les hores i sortir a la muntanya.



Alguns tornaran cansats, altres plens d’energia, altres amb les piles tot just una mica carregades i encara hi ha qui no ha pogut fer vacances. Però el setembre és un mes de principis, d’inicis, d’històries per començar i d’objectius per definir. A mi m’agrada plantejar els anys seguint els cursos escolars ja molt abans de ser pare. És